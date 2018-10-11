أكثر من 150 سوريًا يعودون إلى بلادهم من لبنان

موسكو (أ ش أ)

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 150 سورياً عادوا إلى بلادهم من لبنان خلال اليوم الماضي.

وجاء في النشرة اليومية للمركز - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "عاد 175 لاجئاً سورياً إلى بلادهم من لبنان خلال اليوم الماضي، عبر معبري "جديدة يابوس"و "زيمراني"، من بينهم 54 امرأة و89 طفلا".

وأضافت النشرة بأن 20 آخرين، عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في الغوطة الشرقية (محافظة دمشق)، من بينهم 7 نساء وتسعة أطفال. ولم يخرج أي من اللاجئين من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

كما قام الجانب الروسي بعمليتين انسانيتين في قصر وردان بمحافظة حماة، والمالكية بمحافظة حلب، حيث تم توزيع وجبات غذائية على المواطنين السوريين تزن 3.9 طن. كما قامت مؤسسة أحمد قديروف، بتوزيع طن واحد من الخبر في المالكية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت - 18 يوليو الماضي - عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.