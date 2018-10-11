الرئيس العراقي يتسلم رسالة من الأسد.. ويؤكد عمق العلاقة مع سوريا

بغداد (أ ش أ)

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، رسالة خطية من نظيره السوري بشار الأسد.

وذكر بيان رئاسي عراقي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، الذي سلم إلى الرئيس صالح رسالة خطية من نظيره السوري بشار الأسد، هنأه خلالها بتوليه منصب رئيس جمهورية العراق".

وأكد صالح عمق العلاقات بين العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.