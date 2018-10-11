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    مسؤول كردي: نحتجز نحو 900 مقاتل إرهابي داعشي من 44 دولة

    06:52 م الخميس 11 أكتوبر 2018
    مسؤول كردي: نحتجز نحو 900 مقاتل إرهابي داعشي من 44 دولة

    نوري محمود

    دمشق (أ ش أ)

    أعلن المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، نوري محمود، اليوم الخميس، أن حوالي 900 مقاتل إرهابي داعشي محتجزون في معتقلات الوحدات من نحو 44 دولة.

    وأوضح محمود، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن الحرب ضد داعش مستمرة، ولا يزال يتم حتى الآن إلقاء القبض على إرهابيي التنظيم، لافتا إلى أن الأعداد زادت بسبب المعارك مع عناصر التنظيم خلال الأشهر الأخيرة.

    وأشار المسؤول الكردي إلى أن غالبية الدول تتهرب من المسؤولية، وترفض استقبال الإرهابيين الدواعش.

    وكانت حصيلة سابقة للإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أفادت باحتجاز 520 مقاتلا أجنبيا من التنظيم.

    وطردت قوات سوريا الديمقراطية خلال العامين الأخيرين التنظيم الإرهابي من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد، أبرزها مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا، وتخوض حاليا معارك عنيفة لطرد التنظيم من آخر جيب يتحصن فيه على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرقا .

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    دمشق تنظيم داعش الإرهاب نوري محمود وحدات حماية الشعب الكردية سوريا

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