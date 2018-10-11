كاني ويست يلتقي دونالد ترامب بالبيت الأبيض اليوم

نيويورك (د ب أ)

يلتقي مغني الراب الأمريكي كاني ويست اليوم الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لتناول وجبة الغداء.

ومن المتوقع أن يناقش ويست إصلاح السجون وكيفية التصدي لعنف العصابات والانبعاثات الناجمة عن التصنيع في الولايات المتحدة ، كما سيلتقي مع كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر ، حسبما أفاد البيت الأبيض.

ويعد ويست واحدا من الفنانين البارزين القلائل الذين أظهروا دعمهم لترامب.

وتعرض ويست للنقد من قبل الجماهير في وقت سابق هذا العام بسبب سلسلة من التغريدات التي نشر فيها صورة لقبعة موقع عليها عبارة "لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى" ووصفه ترامب بأخيه.

والتقت كيم كارداشيان ، زوجة ويست مع ترامب في يونيو الماضي، للضغط من أجل الافراج عن أليس ماري جونسون، وهي جدّة 63 عامًا، قضت بالفعل أكثر من 20 عامًا في السجن بعد صدور حكم ضدها بالسجن المؤبد، بدون الحق في الإفراج المشروط على خلفية جريمتها الأولى المتعلقة بالمخدرات.