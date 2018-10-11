مصادر تركية تنفي مشاركة محققين أمريكيين في اختفاء خاشقجي

انقرة (د ب أ)

نفت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، مشاركة محققين أمريكيين في التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

كان ترامب قد صرح هاتفيا لشبكة "فوكس نيوز" قائلًا: "لدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نحن نعمل مع المملكة العربية السعودية. نريد أن نكتشف ما حدث".

واستبعد ترامب وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب اختفاء خاشقجي، قائلا "إن هذا سيكون أمرا صعبا للغاية".

وأضاف ترامب "أعتقد أن هذا سيضرنا. لدينا وظائف وكثير من الأشياء تحدث في هذا البلد".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي اختفى منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته، غير أن الرياض تنفي ذلك.