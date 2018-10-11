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    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

    05:47 م الخميس 11 أكتوبر 2018
    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

    رام الله (أ ش أ)

    أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز "حوارة العسكري" جنوب نابلس.
    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "حوارة العسكري" أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، وكذلك المداخل المؤدية لمدينة نابلس.

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    إصابة فلسطيني الاحتلال الاسرائيلي حاجز حوارة نابلس

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