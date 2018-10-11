الكرملين يعلن موعد لقاء الرئيس السيسي مع بوتين في روسيا

موسكو - (د ب ا)

أعلن الكرملين، اليوم الخميس ،أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في السابع عشر من الشهر الجاري في سوتشي.

وقال الكرملين في بيان "يوم السابع عشر من أكتوبر يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين سيبحثان قضايا التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الرئيسين بوتين والسيسي تبادلا الزيارات لبلد كل منهما الآخر، منذ تولي الرئيس المصري مقاليد الحكم في 2014.

وكانت آخر زيارة قام بها بوتين لمصر في شهر ديسمبر الماضي وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين موسكو والقاهرة.