بوتين يطالب بالعمل المشترك على إعادة إعمار سوريا

موسكو - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمل موسكو في أن يصبح العمل على إعادة إعمار سوريا مهمة مشتركة للمجتمع الدولي، مشددا على أهمية المسار الإنساني في الجهود الجماعية المطلوبة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله في كلمة - خلال مراسم اعتماد 22 سفيرا جديدا في موسكو - "لقد حان الوقت لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد تدميرهما، وعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مما يخفف ضغط الهجرة على الكثير من الدول الأوروبية".

كما تطرق إلى إسهام روسيا في تسوية الأزمة السورية، قائلا "دورنا كان حاسما في توجيه ضربة قاضية ضد الإرهاب والحفاظ على كيان الدولة السورية"، مضيفا أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أسسا لتنشيط مفاوضات السلام، موضحا "نبذل مع شركائنا في أستانا جهودا حثيثة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية السورية".

وأكد بوتين أن الدبلوماسية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتجاوز المشاكل القائمة في العلاقات الدولية والاستجابة للتهديدات والتحديات الجديدة.