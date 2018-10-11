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    الخارجية تتواصل مع نيجيريا للبحث عن مواطن مصري "مخطوف"

    04:51 م الخميس 11 أكتوبر 2018
    الخارجية تتواصل مع نيجيريا للبحث عن مواطن مصري "مخطوف"

    السفير خالد يسري

    القاهر - (أ ش أ)

    صرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية استقبل أسرة المواطن رضا السيد حسنين للتعرف على ملابسات اختطافه في نيجيريا، وأن مسئولي القطاع أكدوا أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للأسرة، واتخاذ كافة التدابير لإعادة المواطن إلى أرض الوطن.

    وقال مساعد وزير الخارجية -اليوم الخميس تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي حول اختطاف المواطن المصري رضا السيد حسنين في نيجيريا- إن وزارة الخارجية تواصلت على الفور مع السفير المصري في نيجيريا عاصم حنفي بشأن المواطن، وإن السفير أكد تواصل السفارة مع كافة الجهات المعنية بنيجيريا فور تلقيها الخبر. كما أوضح السفير تواصله شخصيا مع أسرة المواطن، وشدد على مواصلة السفارة جهودها من أجل الاطمئنان على سلامة المواطن.

    وأضاف رزق أن الوزارة سوف تتولى على مدار الساعة متابعة كافة التطورات مع السلطات النيجيرية المعنية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أبوجا من أجل إعادة المواطن المصري في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.

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