مصدر يكشف لـ "سي إن إن" تفاصيل مكالمة "بن سلمان" ومستشار ترامب حول "خاشقجي"

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر مطّلع على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المصدر، في تصريحات لـCNN، إن: "الأمير محمد بن سلمان هو من بادر بنفسه بالاتصال بالبيت للتحدث مع كوشنر، بعدما بدأ اللوم يتجه ناحيته وناحية الديوان الملكي في قضية اختفاء خاشقجي"، بعد زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 أكتوبر".

وأضاف المصدر أن ولي العهد السعودي "اتصل تحديدا بكوشنر، نقطة اتصاله الرئيسية بالبيت الأبيض، لنفي الاتهامات". وتابع المصدر بالقول إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون انضم لاحقا للمكالمة، وبعدها أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو حديثه مع الأمير محمد بن سلمان، موضحا أنه "لن يكون قادرا على الالتفاف حولهم".

ووصف المصدر الاتصالات بأنها كانت "صريحة"، وقال إن الولايات المتحدة تواصل "السير على حبل مشدود" في هذا الملف. وأعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن كوشنر وبولتون وبومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي للحصول على معلومات بشأن قضية خاشقجي.