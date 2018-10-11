إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي في عملية طعن قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن جندي احتياط أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن.

وأضاف أن جنودا تواجدوا في المكان أطلقوا النار على منفذ العملية إلا أنه تمكن من الفرار، مضيفا أن القوات تقوم بمطاردته. وقامت السلطات بإغلاق كل مداخل نابلس.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سيدة مدنية أصيبت بشظايا من جراء قيام الجنود بإطلاق النار.

يأتي الحادث بعد أيام من قيام فلسطيني بقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث في إطلاق نار بمنطقة "بركان" الصناعية. ولا تزال القوات الإسرائيلية تواصل البحث عن منفذ الهجوم.