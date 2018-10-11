إندونيسيا تنهى أعمال البحث عن ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي غدا

جاكرتا - (د ب أ):

أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الخميس أن الحكومة الإندونيسية سوف تنهى غدا الجمعة أعمال البحث عن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي وموجات المد العاتية (تسونامي) التي تبعته.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الخميس إنه بعد مرور أسبوعين على الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، وبلغت قوته 4ر7 درجات على مقياس ريختر وموجات تسونامي التي تبعته، تأكد مقتل 2073 شخصا ونزوح 87725 مواطنا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو في مؤتمر صحفي" وكالة البحث والإنقاذ سوف تسلم مهامها لوكالة البحث والإنقاذ بمدينة بالو، وهي التي سوف تواصل العمل" مشيرا إلى أن العمليات سوف تستمر حتى غروب غد الجمعة.

وأضاف أن أحدث البيانات أظهرت أن 680 شخصا مازالوا في عداد المفقودين عقب طمر الطمي لمنازلهم بعد تعرضه للذوبان.

ونفى نوجروهو التقارير التي أفادت بأن الحكومة رفضت قبول المساعدة من متطوعين دوليين والمساعدة الإنسانية التي عرضتها منظمات غير حكومية.

وأضاف أنه تم منع 14 أجنبيا من دخول مدينة بالو لأنهم لم يكونوا ضمن طاقم منظمة غير حكومية محلية مصرح لها بالعمل في مناطق الكوارث بإندونيسيا، كما أنهم لم يكن بحوزتهم المعدات اللازمة التي طلبتها الحكومة لمساعدة المناطق المتضررة، مثل مولدات الكهرباء ومحطات معالجة المياه.