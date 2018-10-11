روسيا تنفي الأنباء عن لقاء آخر بين بوتين وترامب في هلسنكي

موسكو - أ ش أ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، المعلومات عن عقد لقاء آخر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ووصفها بأنها غير صحيحة..موضحا أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط للكرملين في هذا الشأن.

ونقلت وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيسكوف - في تصريح للصحفيين معلقا على ما نشرته صحيفة "هلسينجين سانومات" الفنلندية عن احتمال لقاء بوتين وترامب بهلسنكي في بداية العام القادم - قوله :"هذا غير صحيح، لا توجد أي خطط في هذا الشأن الآن".

وكانت الصحيفة الفنلندية قد ذكرت نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد فنلندا، خلال رئاستها، مجلس القطب الشمالي حتى منتصف 2019، قمة بلدان القطب الشمالي، حيث تمت دعوة الرئيسين الروسي والأمريكي لحضور هذه القمة.