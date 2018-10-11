القنصل الألماني بتركيا يحضر محاكمة مواطن ألماني متهم بإهانة أردوغان

اسطنبول - (د.ب.أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس أن القنصل الألماني سوف يكون حاضرا خلال بدء محاكمة مواطن ألماني في تركيا متهم بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويتهم الادعاء العام في تركيا حسين إم. المنحدر من مدينة براونشفايج بولاية سكسونيا السفلى الألمانية بإهانة أردوغان في عامي 2014 و2015 بمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقبع حسين إم. في الحبس بتركيا منذ عدة أسابيع على خلفية هذه الاتهامات.

وبحسب صحيفة الدعوى، يرفض المدعى عليه جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

يذكر أن أردوغان كان لا يزال رئيسا للوزراء في عام 2014، ثم أصبح رئيسا في عام 2015. وتصل عقوبة "الإهانة الأولى لموظف عام" إلى السجن لمدة عامين، وعقوبة إهانة رئيس الدولة إلى السجن لمدة أربعة أعوام. وإذا تمت إدانة حسين إم. في كلتا الحالتين، سيكون مهددا بالسجن لمدة تصل إلى ستة أعوام.