رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد العمل على تعزيز العلاقات مع تركيا

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي اليوم الخميس العمل على تعزيز العلاقات المتميزة مع تركيا لما فيه مصلحة البلدين .

وقال عبد المهدي ، خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور العراق حاليا، إن العراق دخل مرحلة جديدة بعد انتصاره على الإرهاب تتمثل بعملية الإعمار وهذا يتطلب دعم المجتمع الدولي له .

وأضاف أن " هناك علاقات متميزة مع الجارة تركيا وسنعمل على تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الجارين".

من جانبه ، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للعراق في جميع المجالات والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبغداد واستعداد تركيا للعمل المشترك لحل القضايا العالقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والعمل من أجل حل الإشكالات العالقة وخصوصا في مجال المياه والمجالات الأخرى إضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة.