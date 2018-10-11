بالفيديو- انطلاق رحلات أول قطار كهربائي سريع بالسعودية

كتبت- رنا أسامة:

انطلقت أولى رحلات قطار الحرمين السريع، بقيادة الكابتن عبدالرحمن الشهري، بعد أسبوعين من تدشينه رسميًا من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.

واستقل رئيس هيئة النقل العام بالسعودية الدكتور رميح الرميح، الخميس، أولى رحلات القطار، وحضر في قمرة القيادة برفقة الكابتن السعودي عبدالرحمن الشهري قائد أول رحلة في التشغيل الرسمي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوافد المسافرون على محطات القطار منذ الصباح الباكر، لاستقلال أولى رحلاته الرسمية.

وبالأمس، دعت هيئة النقل السعودية أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ورابغ، إلى زيارة محطات قطار الحرمين السريع والمشاركة في الاحتفال بتدشين الرحلات رسميًا.

ويُعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، تم تدشينه في 25 سبتمبر الماضي، بتكلفة حوالي 60 مليار ريال سعودي.

يبلغ طول مساره 450 كيلومترًا خط مزدوج يربط 5 محطات في كلٍ من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كيلومتر في الساعة.

وبحسب الرميح، جرى تنفيذ هذا المشروع العملاق على 3 مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، من قِبل تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

أما المرحلة الثانية فتمثّلت في إنشاء 4 محطات في مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، من خلال شركات محلية وعالمية.

بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة الإشارات والتحكم والتذاكر والاتصالات، وتصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة 12 عامًاوذلك من خلال تحالف إسباني متخصص في القطارات السريعة.

ويُمكن لقطار الحرمين استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا، من خلال أسطول قوامه 35 قطارًا. وسعة كل قطار 417 مقعدًا، مُجهّزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات.

ويبدأ التشغيل اعتبارًا من الخميس بواقع 4 أيام في الأسبوع، على أن يزداد عدد الرحلات اليومية تدريجيًا.

ومن المُقرر أن يتناقص زمن الرحلات تدريجيًا ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحسب الرميح.