إجلاء الآلاف بسبب إعصار يضرب شرقي الهند

نيودلهي - (د ب أ):

صرح مسؤولون اليوم الخميس بأن إعصارا قويا ضرب ولاية أوريسا شرقي الهند وتسبب في إلحاق أضرار بالمنازل واقتلاع الأشجار، فضلا عن إجلاء نحو 300 ألف شخص.

وقال بيشنوبادا سيثي، مفوض الإغاثة الخاص في أوريسا، إنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا حتى الآن.

وأضاف :"قمنا بإجلاء 300 ألف من خمس مناطق ساحلية من المتوقع أن يضربها الإعصار كإجراء احترازي".

ووصل الإعصار تيتلي، الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية على أنه "عاصفة شديدة تقترب من الإعصار"، إلى سواحل خليج البنغال برياح سطحية تصل سرعتها إلى 140-150 كلم ساعة. وتجدر الإشارة إلى أن تيتلي تعني الفراشة باللغة الهندية.

وقال المفوض إنه جرى نقل من تم إجلاؤهم إلى ملاجئ خاصة كما تم نقل سيدات حوامل إلى مراكز صحية ومستشفيات حكومية.

تجدر الإشارة إلى أن الأعاصير غالبا ما تضرب خليج البنغال من أبريل وحتى نوفمبر.

وكان أقوى إعصار تشهده الهند قد ضرب ولاية أوريسا عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.