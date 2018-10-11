مستشار سعودي: مؤامرة اغتيال الملك عبدالله بالمحاكم قريبًا

القاهرة- (مصراوي):

قال سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، إن الإعلام القطري حاول تحريف كلامه عن محاولة تنظيم الحمدين، بالتنسيق مع المسعري وسعد الفقيه - اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مُعربًا عن أمله في نقل هذه الحقائق إلى ساحات المحاكم قريبًا.

وغرّد القحطاني عبر تويتر: "تحاول خلايا عزمي تحريف كلامي عن محاولة تنظيم الحمدين بالتنسيق مع محمد المسعري وسعد الفقيه (مجتهد) لاغتيال الملك عبدالله، رحمه الله".

وأضاف أن "الحقائق واضحة وثابتة ولا يمكن لهم تحريفها أو التنصل من محاولتهم البشعة، والتي عفا عنها الملك عبدالله بقلبه الكبير وقتها".

وتابع "أتمنى أن نرى هذه الحقائق في المحاكم وقريبًا".

كان تسجيلان صوتيان قد سُرِّبا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، ولرئيس وزرائها السابق ووزير خارجيتها حمد بن جاسم، مع الزعيم الليبي معمر القذافي، يهاجمان فيهما السعودية والأسرة الحاكمة.

وفي التسجيلين المذكورين اللذين سربا عام 2014 -ويرجح أنهما يعودان لعام 2003- يظهر تخطيط تلك الشخصيتين القطريتين لزعزعة الوضع في السعودية وتقسيمها. وفي أحدهما يقول بن جاسم إن السعودية لن تكون موجودة بعد 12 عامًا، بل ستُقسّم إلى دويلات.

في حين يعترف أمير قطر السابق أن بلاده من أكثر الدول التي تسبب إزعاجًا للمملكة، جازمًا أن النظام السعودي لن يبقى على حاله وأنه سينتهي بالتأكيد. ويضيف، بحسب التسجيل، أن الأمريكيين إذا نجحوا في العراق، فالخطوة الثانية ستكون السعودية.

كما يصف حمد بن خليفة كلًا من مصر والأردن بالبلدين الفاقدين للكرامة لتنسيقهما مع السعودية. ويكشف دعمه لعدد من القنوات التي تهاجم السعودية، كما دعمه لسعد الفقيه المؤيد للإخوان. ويؤكد خطته بتشجيع الحركات الداخلية لزعزعة استقرار المملكة، وفق قناة العربية.