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مقتل 15 من قوات حرس الحدود الافغانية في هجوم شنته طالبان

10:15 ص الخميس 11 أكتوبر 2018
مقتل 15 من قوات حرس الحدود الافغانية في هجوم شنته طالبان

ارشيفية

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون مقتل 15 على الاقل من أفراد شرطة حرس الحدود الافغانية، في هجوم لطالبان على نقطة شرطة صغيرة بإقليم قندوز شمالي البلاد.

وقال سيد أسد الله السادات، عضو مجلس الاقليم، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن هناك 13 شخصا على الاقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع فجر اليوم الخميس بمنطقة قلعة زال في إقليم قندوز شمالي البلاد، بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

وأوضح السادات أن النيران اشتعلت في جزء من القاعدة الشرطية، وأن المسلحين أخذوا جميع المعدات التي تمكنوا من حملها.

من ناحية أخرى، أكد عضو في المجلس الاقليمي يدعى أمين الله أياد الدين، وقوع الحادث، الذي قال إنه أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

يذكر أن مسلحي طالبان قاموا خلال الأشهر الأخيرة بتكثيف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية والمرافق الحكومية في أنحاء البلاد، تاركين وراءهم جثث القتلى والجرحى.

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