شبيجل: برلين تستمر في تحفظها على صادرات الأسلحة للسعودية

برلين - (د ب أ):

أبقت الحكومة الألمانية وفقا لمجلة شبيجل الألمانية اليوم الخميس على تحفظها إزاء صادرات ألمانيا من الأسلحة للدول التي تشن الحرب في اليمن مثل السعودية حيث قالت وزارة الاقتصاد الألمانية المسؤولة عن هذا الملف في خطاب لتوماس هيتشلر، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، إنه لن يكون هناك حظر مبدئي لتصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وقالت المجلة إنها حصلت على هذا الخطاب الذي وجهه أولريش نوسباوم، وكيل وزارة الاقتصاد، لهيتشلر.

ولكن الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي قال في الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف: "سنتوقف على الفور عن الموافقة على صادرات (أسلحة) لدول طالما أنها مشاركة في حرب اليمن".

وجاء في الخطاب وفقا للمجلة الألمانية أن الحكومة "ستستمر في النظر في كل حالة على حدة" عند منح تراخيص صادرات أسلحة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد في خطابه لعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه على الرغم من أن الوزارة ستستمر في النظر في مدى تورط بعض الدول في حرب اليمن إلا أنها ستركز عند إصدار تراخيص الصادرات على اعتبار نوع الأسلحة المطلوبة واستخداماتها وهو ما انتقده هيتشلر.

وحسب تقرير الصحيفة فإن أعضاء بالحزب الاشتراكي الديمقراطي اتهموا زميلهم في الحزب، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أمس الأول الثلاثاء، بأنه يبالغ في التعامل الودود مع السعودية.

وحسب المجلة فإن مارتن شولتس، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ومرشح الاشتراكيين السابق لمنصب المستشار، طالب بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.

وفي سياق ذي صلة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سيكون أمرا صعبا للغاية.

وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا سيضرنا. لدينا وظائف وكثير من الأشياء تحدث في هذا البلد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وتابع ترامب معلقا على اختفاء خاشقجي: "إنه أمر فظيع، ولن يكون إيجابيا بالتأكيد للعلاقات الأمريكية السعودية إذا تأكد مقتل خاشقجي".

وأردف ترامب: "لن يكون أمرا جيدا على الإطلاق".