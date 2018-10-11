قتيل و4 مصابين جراء انفجار وسط مدينة كركوك العراقية

كركوك (العراق) - (د ب أ):

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الخميس أن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك 250 كلم شمال بغداد .

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عبوة مزروعة على جانب طريق قرب مجمع تجاري لبيع الإطارات بشارع طريق بغداد انفجرت صباح اليوم، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة أربعة بجروح".

وتشهد مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات تقوم بها فلول تنظيم داعش، رغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا المختبئة في سلسلة جبال مكحول وحمرين.