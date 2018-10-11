أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

قتيل و4 مصابين جراء انفجار وسط مدينة كركوك العراقية

08:30 ص الخميس 11 أكتوبر 2018
قتيل و4 مصابين جراء انفجار وسط مدينة كركوك العراقية

عبوة ناسفة - صورة ارشيفية

كركوك (العراق) - (د ب أ):

ذكرت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الخميس أن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك 250 كلم شمال بغداد .

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عبوة مزروعة على جانب طريق قرب مجمع تجاري لبيع الإطارات بشارع طريق بغداد انفجرت صباح اليوم، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة أربعة بجروح".

وتشهد مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات تقوم بها فلول تنظيم داعش، رغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا المختبئة في سلسلة جبال مكحول وحمرين.

كركوك الشرطة العراقية انفجار عبوة ناسفة بغداد العراق

الخبر التالى:

شبيجل: برلين تستمر في تحفظها على صادرات الأسلحة للسعودية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان