انطلاق الرحلة الجوية الأطول في العالم من سنغافورة إلى نيويورك

سنغافورة - (د ب أ):

تقلع أطول رحلة جوية تجارية في العالم اليوم الخميس ، حيث تعتزم الخطوط الجوية السنغافورية (سنجابور ايرلاينز) تدشين رحلة بلا توقف من سنغافورة إلى نيويورك ، والتي سوف تقطع 16700 كيلومتر (9 آلاف ميل بحري) وتستمر 18 ساعة و45 دقيقة.

وتسجل "سنجابور ايرلاينز" برحلتها الجوية ،التي تقلع الساعة 2335 مساء بالتوقيت المحلي (1535 بتوقيت جرينتش) على متن طائرة "آيرباص إيه 350-900 يو.إل.آر"، رقما قياسيا جديدا لتتفوق على الخطوط الجوية القطرية (قطر ايروايز) صاحبة الرقم القياسي لأطول رحلة جوية في العالم ، وهي رحلة ماراثونية تستغرق 17 ساعة و40 دقيقة من الدوحة إلى أوكلاند.

ولكن ركاب طائرة "سنجابور ايرلاينز" لا يحتاجون للقلق من المقاعد الاقتصادية الضيقة خلال الرحلة الطويلة للغاية . وتم تعديل الطائرة لتضم درجتين فقط : درجة رجال الأعمال التي تشمل 67 مقعدا والدرجة الأولى الاقتصادية التي تضم 94 مقعدا.

وأظهر بحث سريع على موقع الخطوط الجوية السنغافورية أن تذكرة الذهاب فقط من سنغافورة إلى "مطار نيوارك الدولي" سعرها 3585 دولارا سنغافوريا (2594 دولارا أمريكيا) في الدرجة الأولى الاقتصادية ، و7685 دولارا سنغافوريا في درجة رجال الأعمال.

يشار إلى أن مطار نيوارك الدولي يقع في مدينة نيوجيرسي ، ولكنه يبعد مسافة 19 كيلومترا عن مدينة نيويورك ، وهو أيضا واحد من ثلاثة مطارات رئيسية تخدم منطقة نيويورك .

وسوف تنطلق الرحلة في البداية لثلاث مرات أسبوعيا ، مع توقع إطلاقها يوميا بداية من 18 أكتوبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الخطوط السنغافورية رحلة من مطار شانجي إلى نيويورك .

ويأتي استئناف هذه الرحلات بعد تعليق سنجابور ايرلاينز لها في عام 2013 بعد ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل من استخدام الطائرات "ايرباص إيه 340-500" عائقا اقتصاديا.

ومع ذلك ، يحتمل ألا تحتفظ هذه الرحلة بلقب الأطول في العالم لوقت طويل . وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس" الأسترالية للخطوط الجوية ،آلان جويس، في أغسطس الماضي عن خطط لتدشين رحلة جوية مباشرة بين سيدني ولندن خلال الأعوام الأربعة المقبلة ، وهي رحلة سوف تستغرق 20 ساعة.