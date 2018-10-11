رئيس الوزراء العراقي ينفي صحة ما يتم تداوله عن قوائم التشكيل الوزاري الجديد

بغداد - (أ ش أ):

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قوائم بشأن التشكيل الوزاري الجديد ، داعيا وسائل الإعلام وأبناء الشعب العراقي إلى اعتماد البيانات الرسمية.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - " إن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ، وفي وسائل الإعلام الأخرى من قوائم عن تشكيلات وزارية وأسماء وزراء، هي قوائم مزورة " ، نافيا صحة تلك القوائم جملة وتفصيلا .

وأضاف البيان أن مثل هذه القوائم المزورة تهدف إلى تضليل الرأي العام وخلط الأوراق وإرباك الوضع ، داعيا وسائل الإعلام وأبناء الشعب العراقي إلى اعتماد البيانات الرسمية من المكتب الإعلامي وعدم التعامل مع هكذا قوائم وأخبار مزيفة.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قوائم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقالت إن هذه القوائم صادرة من مكتب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي.