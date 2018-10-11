قيادية كردية تصف وجود الجيش التركي في مدينة عفرين السورية بالاحتلال

دمشق - (أ ش أ):

وصفت القيادية الكردية سينم محمد، وجود الجيش التركي مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة في مدينة عفرين شمال غربي البلاد بـ"الاحتلال"، لافتة إلى أن الوضع الراهن في عفرين سوف يتغير حتماً، فهي تعاني من الوجود التركي والجماعات المدعومة من أنقرة، وهؤلاء قاموا بانتهاكاتٍ كبيرة بحق أبنائها.

وأضافت القيادية البارزة- في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس- أن منبج مدينة سورية تم تحريرها من "داعش" بدعمٍ من التحالف الدولي رغم اعتراض تركيا على ذلك، ونحن نريد سوريا خالية من إرهاب التنظيم الذي يهدد الأمن والاستقرار في بلدنا، لذلك مجلس منبج العسكري يتبنى حماية المدينة وهو مجلس يُدار من قبل أهالي المنطقة متعددة الأعراق.

وأشارت إلى أن مدينة منبج تشكل أهمية كبيرة لمجلس سوريا الديمقراطية الّذي يهمين عليه الأكراد، لكونها الجسر الّذي يربط مناطقهم ببعضها البعض في شمال شرقي البلاد وغربهِ.

وأوضحت القيادية، أن تهديدات أنقرة المتكررة حول دخول منبج ومناطق أخرى شرق الفرات، لن تنال قبول واشنطن، لذا ستقوم بتدريب دوريات مشتركة مع أنقرة في مناطق التماس لتفادي حصول مواجهات محتملة بين فصائل مدعومة من تركيا وبين مجلس منبج العسكري الذي تلقى بلاغاً حول هذه التدريبات.