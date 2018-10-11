واشنطن تأمل بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا قريبًا

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، عن أمله في أن تفرج تركيا قريبا عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

والجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون مقررة في 12 أكتوبر في مدينة أزمير التركية.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال بومبيو أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي "يحدوني الأمل الكبير بأن يتمكن القس برونسون وزوجته قريبا من العودة إلى الولايات المتحدة".

وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عامًا، بتُهم التجسس وأنشطة "إرهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلاً.

وكانت محكمة تركية ردت في أغسطس طلبًا جديدًا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت في 25 يوليو على القس برونسون، الذي كان قبل ذلك موقوفًا منذ أكتوبر 2016.

وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.​