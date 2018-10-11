بومبيو :أمريكا لن تمول إعادة إعمار سوريا في ظل وجود قوات موالية لإيران بها

واشنطن - (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو من أن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار سوريا، طالما أن القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران لم تغادر هذا البلد بشكل نهائي.

وقال بومبيو ـ في خطاب أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس إن :"إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد أيضا حلا سياسيا وسلميا بعد 7 سنوات من النزاع، كما تريد أن تخرج القوات الإيرانية أو المدعومة إيرانيا من سوريا".

وأضاف "لقد كنا واضحين: إذا لم تضمن سوريا الانسحاب الكامل للقوات المدعومة إيرانيا، فهي لن تحصل على دولار واحد من الولايات المتحدة لإعادة الإعمار" ، واستطرد قائلا " إن الولايات المتحدة تغادر سوريا طالما بقيت هناك قوات إيرانية خارج الحدود الإيرانية وهذا يشمل الجماعات والميليشيات المرتبطة بإيران"، محذرا طهران من أنها "ستدفع الثمن غاليا" إذا هددت الولايات المتحدة أو أيا من حلفائها.

من جهة أخري، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأمريكي أندرو برانسون في الجلسة المقبلة يوم الجمعة القادمة سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وقال بومبيو : "إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله وهو الشيء الإنساني، الذي ينبغي لتركيا القيام به. يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا".

وكانت السلطات التركية قد احتجزت القس أندرو برانسون في أكتوبر 2016 ووجهت إليه تهمة الضلوع في محاولة انقلاب تعرضت لها البلاد في يوليو من نفس العام ، وأصبح منذ ذلك الوقت مثار أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا .