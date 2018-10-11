ترامب: وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي أمر صعب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

وأضاف ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا سيضرنا. لدينا وظائف وكثير من الأشياء تحدث في هذا البلد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وتابع ترامب معلقًا على اختفاء خاشقجي: "إنه أمر فظيع، ولن يكون إيجابيا بالتأكيد للعلاقات الأمريكية السعودية إذا تأكد مقتل خاشقجي".

وأردف: "لن يكون أمرًا جيدًا على الإطلاق".