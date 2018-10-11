أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

ترامب: وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي أمر صعب

07:48 ص الخميس 11 أكتوبر 2018
ترامب: وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي أمر صعب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

وأضاف ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا سيضرنا. لدينا وظائف وكثير من الأشياء تحدث في هذا البلد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وتابع ترامب معلقًا على اختفاء خاشقجي: "إنه أمر فظيع، ولن يكون إيجابيا بالتأكيد للعلاقات الأمريكية السعودية إذا تأكد مقتل خاشقجي".

وأردف: "لن يكون أمرًا جيدًا على الإطلاق".

ترامب مبيعات السلاح الأسلحة الأمريكية السعودية واشنطن جمال خاشقجي

الخبر التالى:

بومبيو :أمريكا لن تمول إعادة إعمار سوريا في ظل وجود قوات موالية لإيران بها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان