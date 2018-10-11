ترامب معلقا على رفع أسعار الفائدة: لقد جن مجلس الاحتياط الاتحادي
واشنطن - (د ب أ):
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة، يوم الأربعاء ، بعد أن سجلت أسواق الأسهم أكبر انخفاض لها منذ فبراير.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد جن مجلس الاحتياط "، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي صارمة للغاية.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأربعاء على انخفاض بنسبة 3.15 %، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100
بنسبة 4.08 %، وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500، بنسبة 329 %.
وانتقد ترامب في وقت سابق مجلس الاحتياط وتباهى بارتفاع سوق الأسهم ، وكلاهما خطوتان غير عاديتين لرئيس.
وفي نهاية سبتمبر ، قال ترامب إنه "غير سعيد" بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول: "لا نضع العوامل السياسية في الاعتبار" عند اتخاذ قرار السياسة النقدية.
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