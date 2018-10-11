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مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا

03:06 ص الخميس 11 أكتوبر 2018
مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا

تظاهرات في كولومبيا - صورة ارشيفية

بوجوتا - (د ب أ):

تظاهر مئات الآلاف من الطلاب في المدن الرئيسية في كولومبيا الأربعاء للمطالبة بمزيد من الموارد للجامعات العامة في البلاد.

وقال المنظمون إن عدد المتظاهرين بلغ 450 ألفا.

ويقول طلاب ومعلمون إن ميزانية التعليم العالي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لم تتغير منذ عقود ، مما أثر على أداء الجامعات وبنيتها التحتية.

ويريد المتظاهرون من الحكومة زيادة الميزانية بما لا يقل عن 4.5 تريليون بيزو (1.4 مليار دولار).

وهذه هي أول احتجاجات كبيرة يواجهها الرئيس إيفان دوكي منذ أن أدى اليمين في 7 أغسطس.

وقال دوكي إن الحكومة تبذل جهداً لزيادة ميزانية التعليم ، ولكنها لا تملك الموارد الكافية لتلبية جميع مطالب المتظاهرين.

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