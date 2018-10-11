أبرز عناوين الصحف: السعودية مدينة للعالم بتفسير في قضية "خاشقجي"
القاهرة - مصراوي
ركزت عدد من الصحف العالمية على أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما تضمنت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا أشار إلى أن خطة بوتين لتفتيت أوروبا تأتي بنتيجة عكسية، فيما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقررا عن ثلاثة من أثرياء روسيا قتلوا في ظل اعتبار موسكو لهم أعداء الرئيس فلاديمير بوتين.
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