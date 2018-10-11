الادعاء البلجيكي يوجه تهم الإرهاب رسميا لدبلوماسي إيراني وثلاثة آخرين

بروكسل - (أ ش أ)

قال الادعاء البلجيكي إنه تم توجيه الاتهام إلى دبلوماسي وثلاثة إيرانيين آخرين بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة بالمنفى في فرنسا يونيو الماضي.

وقال المدعي العام البلجيكي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأربعاء، إن ألمانيا رحلت الدبلوماسي أمس الثلاثاء إلى بلجيكا حيث وجه الاتهام إليه بالإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي.

وجرى توجيه الاتهام إلى المشاركين المزعومين الثلاثة الآخرين في بلجيكا أيضا.

واعتقلت الشرطة البلجيكية اثنين منهم في يونيو وبحوزتهما 500 جرام من مادة متفجرة، يمكن صنعها منزليا من كيماويات يسهل الحصول عليها، إلى جانب جهاز تفجير.

واعتقل المشتبه به الرابع في فرنسا وتم ترحيله إلى بلجيكا.

وكان الدبلوماسي، الذي جرى تعريفه باسم أسد الله أسادي يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا واعتقل في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لهجوم على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وهو تكتل مقره باريس لجماعات معارضة في المنفى.