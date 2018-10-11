بلجيكا تُسلم أمريكا عميلا صينيا متهما بالتجسس

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تسلمت عميلا صينيا أوقف في بلجيكا، ووجهت إليه تهمة محاولة الاستيلاء على أسرار صناعية لشركات طيران أمريكية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن الوزارة -في بيان- قولها إن "عميلا في الاستخبارات الصينية اسمه يانجون زو أوقف في بلجيكا في الأول من أبريل الماضي، وسلم اليوم للولايات المتحدة حيث تم اتهامه بمحاولة القيام بتجسس اقتصادي".

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز: "ليس هذا حادثا معزولا. إنه يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للصين التي تتطور على حساب الولايات المتحدة"، مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أن تحصد دولة ما لا تزرعه".

يذكر أن الولايات المتحدة توجه لـ"زو" تهمة السعي اعتبارا من 2013 وحتى توقيفه، إلى الحصول على معلومات عن العديد من شركات الطيران بينها "جنرال إليكترك أفييشن"، وقد تعرف على خبراء تستخدمهم هذه الشركات ودعاهم إلى الصين بحجة المشاركة في مؤتمرات جامعية.

وستتم محاكمته في سينسيناتي بولاية أوهايو حيث مقر "جنرال إليكترك أفييشن"، ويواجه عقوبة السجن حتى 15 عاما.

وكانت الشرطة الأمريكية في شيكاغو قد أوقفت الشهر الماضي صينيا يشتبه بأن استخبارات بلاده كلفته بجمع معلومات عن ثمانية أشخاص، يعمل بعضهم في قطاع الدفاع بموجب عقود.