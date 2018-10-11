أهم التصريحات في 24 ساعة: هشام عشماوي سيدفع ثمن جرائمه

القاهرة - مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في لقاء خطيبة الصحفي السعودية المختفي جمال خاشقحي، فيما صرح المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن الإرهابي هشام عشماوي يتم التحقيق معه ومحتجز بأحد السجون العسكرية، وقالت نجلة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب أنها لن تكون السفيرة الأمريكية القادمة بالبيت الأبيض.