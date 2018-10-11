أهم التصريحات في 24 ساعة: هشام عشماوي سيدفع ثمن جرائمه
القاهرة - مصراوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في لقاء خطيبة الصحفي السعودية المختفي جمال خاشقحي، فيما صرح المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن الإرهابي هشام عشماوي يتم التحقيق معه ومحتجز بأحد السجون العسكرية، وقالت نجلة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب أنها لن تكون السفيرة الأمريكية القادمة بالبيت الأبيض.
الخبر التالى:اختفاء جمال خاشقجي: اهتمام واسع في الصحف البريطانية
الأخبار المتعلقة
-
أبرز عناوين الصحف: السعودية مدينة للعالم بتفسير في قضية "خاشقجي"
-
حول العالم في 24 ساعة: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان
-
بلجيكا تُسلم أمريكا عميلا صينيا متهما بالتجسس
-
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان احتجاز هشام عشماوي
-
مساعد ترامب السابق ينتقد توقيت إعلان هيلي استقالتها
-
تصل لمنع الصفقات مع الأجانب.. أمريكا تعلن قواعد جديدة للاستثمار
-
75
-
52
-
38
-
37
-
34
-
30
-
26
-
25
-
24
-
24
إعلان