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حول العالم في 24 ساعة: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان احتجاز هشام عشماوي

12:30 ص الخميس 11 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان احتجاز هشام عشماوي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري عن مكان احتجاز الإرهابي هشام عشماوي، فيما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في دعوة خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، بينما تقدم وزراء الحكومة الأردنية باستقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول.

هشام عشماوي البيت الأبيض الإرهاب الجيش الوطني الليبي ترامب أمريكا

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