حول العالم في 24 ساعة: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان احتجاز هشام عشماوي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري عن مكان احتجاز الإرهابي هشام عشماوي، فيما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في دعوة خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض، بينما تقدم وزراء الحكومة الأردنية باستقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول.