المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يكشف مكان احتجاز هشام عشماوي

بنغازي - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري ، أنه تم اعتقال الإرهابي هشام عشماوي وعدد من الإرهابيين بعملية ناجحة في مدينة درنة ، مشيرا إلى أن عشماوي يتواجد في سجن القوات المسلحة الليبية ويخضع للتحقيق حيث أنه متورط بقتل مئات المدنيين وسيدفع ثمن جرائمه .

وأشار المسماري - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (النيل) الإخبارية ، مساء اليوم ، إلى أن عملية القبض على عشماوي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتم تطبيق هذه العملية بحرفية ..مضيفا "كان برفقة عشماوي أسرة الإرهابي رفاعي سرور (مصري الجنسية) الذي قتل في بداية العمليات العسكرية وتأكدنا من مقتله عبر عشماوي وزوجته".

وأضاف المسماري أن الإرهابيين كان يرتدون أحزمة ناسفة لم يستطيعوا تفجيرها ؛ نظرا لهول المفاجأة وسرعة الحركة وسرعة التنفيذ من جانب القوات الليبية، مشددا على أنه لأول مرة يتم القبض على إرهابي قيادي في تنظيم القاعدة في أرض المعركة بهذه الطريقة .

ولفت المسماري إلى أن الجيش الليبي قادرة على تنفيذ كافة المهام بقدرات عالية، والقوات الليبية لديها الآن أفضل الإمكانيات لقيادة عمليات عسكرية ناجحة ، مؤكدا أن الجيش الليبي لديها القدرة على تحرير أراضيه من الإرهاب و مستمرون بقوة في معركة تحرير الأراضي الليبية من البؤر الإرهابية .