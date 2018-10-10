مقتل ضابط عراقي واختفاء جنديين بعد تعرضهم لهجوم من داعش

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط واختفاء جنديين اثنين بعد تعرض سيارتهم لهجوم من تنظيم داعش الإرهابي في القائم.

وذكر المصدر وفقا لقناة (العراقية الإخبارية) - أن ضابطا في الجيش العراقي قتل، واختفى جنديين اثنين في القائم في محافظة الانبار، بعد تعرض سيارتهم لهجوم من تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد بين الحين والآخر، تفجيرات إرهابية بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية وتوقع العشرات منهم بين قتيل وجريح، فيما تشن القوات العراقية عمليات استباقية ضد الخلايا الإرهابية المتبقية من المحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.