كندا تتراجع.. السفير المطرود من السعودية: ارتكبنا أخطاء

مصراوي – وكالات

قال السفير الكندي المطرود من المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن بلاده ارتكبت أخطاء في تعاملها من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في إشعال نزاع دبلوماسي.

وأضاف دينيس هوراك، في تصريحات لرويترز، إنه "لم يكن هناك داعيا لهذا الوضع... أن نصيح من على الهامش، لا أعتقد أن ذلك يأتي بنتيجة".

وفي أغسطس الماضي، جمدت المملكة اتفاق تجاري مع كندا وطردت السفير الكندي لديها وأمرت الطلاب والمرضى السعوديين في كندا بالمغادرة، بعد تصريحات من الخارجية الكندية حول ضرورة أن تفرج السعودية عن نشطاء حقوقيين محتجزين.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد أن على كندا الاعتذار عما بدر منها والاعتراف بخطأهم في الأزمة.

وقال بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الكنديين اتخذوا إجراءات ضد قوانين الأمم المتحدة وضد المبادئ الدبلوماسية، وتدخلوا في قضايا ليست من اختصاصهم، مؤكدًا أن عليهم الاعتذار عما حدث.

وأضاف بن سلمان، يجب عليهم الاعتراف بخطأهم، وأعتقد أنهم يعرفون جيدًا ارتكابهم لخطأ، وسنرى كيف ستعود العلاقات إلى ما كانت عليه.

وأعلنت المملكة السفير الكندي لدى السعودية شخصاً غير مرغوب فيه و"عليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وأشار البيان أن إيقاف الأشخاص من نشطاء حقوق الإنسان تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف.

وأكدت وزارة الخارجية بالمملكة حينذاك أن "الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة."