مقتل نحو 20 عراقيا في هجوم لداعش على حقل غاز طبيعي في الأنبار

الأنبار (العراق) - (د ب أ)

أفاد شهود عيان مساء اليوم الأربعاء بأن عناصر في تنظيم داعش هاجموا مجمع حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار /118 كيلومترا غربي بغداد/.

وأوضح الشهود أن "عناصر بتنظيم داعش هاجموا مجمع حقل غاز عكاز غربي الأنبار، وجرى تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية العراقية، أوقع نحو عشرين قتيلا من القوات الأمنية، وأن مجاميع من الحشد الشعبي هرعت للمشاركة في صد الهجوم".

وكانت شركة كوكاز الكورية قد حصلت قبل أعوام على عقد تطوير حقل غاز عكاز، لكنها انسحبت بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار منتصف عام 2014.