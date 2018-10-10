جنود إثيوبيون يتظاهرون بالأسلحة أمام القصر الوطني بالعاصمة

مصراوي - وكالات:

تظاهر مئات الجنود الإثيوبيين الأربعاء في موقف نادر بالعاصمة أديس أبابا، احتجاجا على الرواتب التي اعتبروها غير كافية.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أغلق الجنود لمدة محدودة الطريق حول القصر الوطني بالعاصمة. وأضافت الوكالة أن العاصمة شهدت وسط تلك الأحداث انقطاع في شبكة الإنترنت والهاتف لساعات.

وعقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعا مع الجنود المتظاهرين واستمع إلى شكواهم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

ونقلت "شينخوا" عن جمال زينو، قائد الشرطة الفيدرالية بالعاصمة، قوله إن المظاهرة شارك فيها حوالي 240 جنديا.

وتظاهر الجنود حاملين أسلحتهم ورغبوا في لقاء رئيس الوزراء، ولكن طلبهم قوبل بالموافقة فقط بعدما تخلوا عن أسلحتهم خلال اللقاء، وفقًا لزينو.

ويعد الجيش الإثيوبي أحد أكبر الجيوش بالقارة الإفريقية، وبحسب "شينخوا" تعد تظاهرات الجنود موقف نادر بالدولة التي تقع في شرق إفريقيا.