تصل لمنع الصفقات مع الأجانب.. أمريكا تعلن قواعد جديدة للاستثمار

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مجموعة من القواعد الجديدة بشأن الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأمريكية.

وذكر راديو /صوت أمريكا/ أن هذه القواعد الجديدة سوف تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة إبلاغ لجنة متخصصة تابعة للخزانة الأمريكية بجميع أنواع الصفقات التي من شأنها أن تسمح لهؤلاء المستثمرين الأجانب بالتعامل مع التكنولوجيا الأمريكية التي تستخدم فى نحو 27 صناعة مختلفة وتشمل صناعات الدفاع والاتصالات اللاسلكية فضلا عن أشباه المواصلات.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن هذه القواعد الجديدة سوف تعالج أيضا مخاطر معينة تواجه برامج التكنولوجيا الأمريكية الهامة والحساسة.

وتعتبر القواعد الجديدة أحدث حلقة في سلسلة الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي من شأنها أن تتضمن إجراء مراجعات دقيقة لجميع الموافقات التي أصدرها الكونجرس خلال صيف العام الجاري بشأن نسبة مشاركة الأجانب في الشركات الأمريكية.

ومن المنتظر أيضا أن تؤدى القواعد الجديدة إلى منح الحكومة الأمريكية قدرا أكبر من الصلاحيات والتي تصل إلى حد منع الصفقات مع الأجانب لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكي.