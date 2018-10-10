متحدث الجيش الليبي ينفي تقارير عن وجود قواعد روسية في بلاده

بنغازي (ليبيا) - (د ب ا)

نفي العميد أحمد المسماري ،الناطق باسم الجيش الليبي،التابع لمجلس النواب المنتخب، اليوم الأربعاء، تقريرا صحفيا عن وجود قواعد عسكرية روسية في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات للمسماري في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا ردا على ما نشرته صحيفة "صن البريطانية" بشأن وجود قواعد عسكرية روسية في ليبيا،بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقال المسماري إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، موضحا: "لا توجد قواعد روسية أو غير روسية على الأراضي الليبية"، معربا عن ترحيبه بزيارة وفود إعلامية محايدة للمنطقة الشرقية للتأكد من الأمر.