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متحدث الجيش الليبي ينفي تقارير عن وجود قواعد روسية في بلاده

09:43 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
متحدث الجيش الليبي ينفي تقارير عن وجود قواعد روسية في بلاده

العميد أحمد المسماري

بنغازي (ليبيا) - (د ب ا)

نفي العميد أحمد المسماري ،الناطق باسم الجيش الليبي،التابع لمجلس النواب المنتخب، اليوم الأربعاء، تقريرا صحفيا عن وجود قواعد عسكرية روسية في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات للمسماري في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا ردا على ما نشرته صحيفة "صن البريطانية" بشأن وجود قواعد عسكرية روسية في ليبيا،بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقال المسماري إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، موضحا: "لا توجد قواعد روسية أو غير روسية على الأراضي الليبية"، معربا عن ترحيبه بزيارة وفود إعلامية محايدة للمنطقة الشرقية للتأكد من الأمر.

بنغازي الجيش الليبي أحمد المسماري قواعد عسكرية روسية ليبيا

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