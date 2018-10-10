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ترامب يقر بصعوبة إجلاء جميع متضرري الإعصار "مايكل" في فلوريدا

08:44 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
ترامب يقر بصعوبة إجلاء جميع متضرري الإعصار "مايكل" في فلوريدا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء الأشخاص الذين بقوا في فلوريدا ترقبا لوصول الإعصار "مايكل" ‘إلى الولاية.

وقال ترامب إن بعض المناطق فقيرة للغاية، وهو ما يعيق عملية الإخلاء.

وأوضح أن الأمر "كان صعبا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون الموارد اللازمة للرحيل... أقول: حفظهم الله".

وأقر ترامب في حديثه بالبيت الأبيض بعد أن أطلعه مسؤولو إدارة الطوارئ على تطورات الاوضاع، بأن العاصفة بدأت "ببراءة" ، ثم سرعان ما "تطورت لتصبح كالوحش".

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