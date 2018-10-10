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دبلوماسي يمني: ما يحدث في بلادنا هو انقلاب بدعم مباشر من إيران

08:37 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
دبلوماسي يمني: ما يحدث في بلادنا هو انقلاب بدعم مباشر من إيران

سفير اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد

عدن - (أ ش أ)

قال سفير اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد إن ما يجري في اليمن هو انقلاب مكتمل الأركان بدعم مباشر من النظام الإيراني.

وأشار الدبلوماسي اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال كلمة ألقاها بندوة "فهم الأزمة اليمنية" التي نظمتها مؤسسة السلام العالمي الماليزية، وشارك فيها مجموعة من الباحثين والسياسيين الماليزيين المعنيين بالشأن اليمني، إلى حجم الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في حق الوطن والمواطن، من استهداف للمدنيين وتجنيد الأطفال وزرع الألغام واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وسعيها الحثيث إلى ضرب النسيج اليمني.

وأكد باحميد، حرص الحكومة الشرعية على السلام ودعمها المطلق لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

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