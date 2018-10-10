جونسون يطالب ماي بتغيير خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ)

حث وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون ،اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تغيير خطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في "لحظة مهمة" ، زاعما أن اقتراحاتها المعروفة بخطة "تشيكرز" ستجعل البلاد "مستعمرة دائمة للاتحاد الأوروبي".

وقال جونسون ،المتشكك في الاتحاد الأوروبي عبر موقع تويتر "من الواضح أن رقم 10 (داونينج ستريت) يتفاوض على( خطة بديلة) من شأنها تجعل المملكة المتحدة مستعمرة دائمة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف "هذا ليس ما صوتت عليه الأغلبية الكبرى في تاريخنا"، مضيفاً الهشتاج" لا ،لوضع المستعمرة".

وكان جونسون يشير بذلك إلى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ، بأغلبية 52 في المئة ، في استفتاء عام 2016.

وأشار دومينيك راب، الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا ، أمس الثلاثاء، أن الجانبين "يقتربان" من اتفاق قبل قمة حاسمة لقادة الاتحاد الأوروبي الاسبوع المقبل.

واقترحت ماي التوصل إلى حل وسط مع الاتحاد الأوروبي للحصول على "خطة بديلة" كملاذ أخير للحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود الأيرلندية بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس القادم.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل آخر ، فسوف يتم تطبيق الخطة البديلة بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا.

ويريد الجانبان ضمان استمرار حركة الأشخاص والبضائع بدون احتكاك بين جمهورية أيرلندا ، التي ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي ، وأيرلندا الشمالية ، التي ستترك التكتل مع بقية المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن الخطة البديلة سوف تبقي المملكة المتحدة بأكملها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأيرلندا الشمالية في السوق الموحدة ، مما يتطلب إجراء عمليات تفتيش جمركية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وأضاف أن ذلك "يغلق" خيارات بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ، مما يترك خطة تشيكرز "الصفقة الوحيدة الممكنة".