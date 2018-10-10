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الكويت وتركيا توقعان خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري 2019

08:15 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الكويت وتركيا توقعان خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري 2019

وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

الكويت - (د ب أ)

وقعت الكويت وتركيا خطة عمل للتعاون الدفاعي العسكري 2019 وذلك اثناء الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكرية الكويتية التركية بالكويت.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي اليوم الأربعاء في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن "توقيع هذه الخطة يأتي استمراراً للاتفاقيات والتنسيق العسكري، لتوحيد وتطوير المفاهيم ولتحقيق منظومة عمل موحدة، تهدف إلي تحقيق المزيد من التنسيق والانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود".

وعقد الاجتماع في مقر هيئة العمليات والخطط في وزارة الدفاع الكويتية على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.

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