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التحالف يُسقط طائرة مُسيرة "إيرانية الصنع" تابعة للحوثيين في اليمن

07:18 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
التحالف يُسقط طائرة مُسيرة "إيرانية الصنع" تابعة للحوثيين في اليمن

إسقاط طائرة مسيرة - صورة ارشيفية

عدن - (أ ش أ)

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي ، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف أسقطت الطائرة المسيرة، شرقي مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الطائرة إيرانية الصنع، وكانت تحمل متفجرات على متنها.

وفي ذات السياق، لقي عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف، على مواقع متفرقة للميليشيا في جبهة الساحل الغربي.

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