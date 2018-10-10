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ترامب يرغب في دعوة خطيبة جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض

07:10 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
ترامب يرغب في دعوة خطيبة جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي - وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن رغبته في دعوة خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أنه خاض حديثا مع مسئولين سعوديين على أعلى المستويات حول أزمة اختفاء الصحفي السعودي.

كان ترامب صرح الإثنين الماضي، أنه "منزعج بشأن هذا الموضوع، وهناك أخبار سيئة إلى حد ما تتحدث عنه. لايروق لي ذلك".

فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي.

يشار إلى أن مسؤولا تركيا، لم يكشف عن هويته، قد تحدث عن أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية ، وهو ما نفته المملكة بشدة.

وكانت التركية "خديجة جانكيز" برفقة خاشقجي قبل دخوله القنصلية السعودية في الثاني من الشهر الجاري، وقالت إنها لم تره يخرج منها مرة أخرى.

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