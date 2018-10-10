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ترامب: تحدثت مع مسئولين سعوديين حول اختفاء جمال خاشقجي

07:02 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
ترامب: تحدثت مع مسئولين سعوديين حول اختفاء جمال خاشقجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه خاض حديثًا مع مسئولين من أعلى المستويات في السعودية حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان ترامب صرح الإثنين الماضي، أنه "منزعج بشأن هذا الموضوع، وهناك أخبار سيئة إلى حد ما تتحدث عنه. لايروق لي ذلك".

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال أمس الإثنين إنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي.

يشار إلى أن مسؤولا تركيا، لم يكشف عن هويته، قد تحدث عن أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية ، وهو ما نفته المملكة بشدة.

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