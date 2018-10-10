رويترز: ساعة "آبل" ارتداها جمال خاشقجي قبل اختفائه قد تكشف مصيره

القاهرة – (مصراوي)

قالت وكالة رويترز البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ساعة من طراز "آبل" كان الصحفي السعودي جمال خاشقجي يرتديها قبل دخوله القنصلية السعودية في تركيا يمكنها أن تقدم معلومات قوية في أزمة اختفاءه.

ونقلت رويترز عن مسؤولين اثنين وصفتهم بالبارزين في تركيا، إن هناك شيئًا قد يقدم مفاتيح مهمة تساعد في تحديد مصير خاشقجي، مضيفة أن هذا الشئ هو الساعة السوداء من طراز "آبل"، حيث ارتداها أثناء دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول الأسبوع الماضي، قبل اختفاءه.

وأشارت إلى أن الساعة كانت متصلة بهاتف تركه خاشقجي بالخارج. وكانت خطيبته التركية وتدعى "خديجة جانكيز" برفقته قبل دخوله القنصلية وقالت إنها لم تره يخرج من القنصلية السعودية.

وقالت خديجة بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، إنه قد طُلب من خاشقجي تسليم هاتفه المحمول في القنصلية قبل دخوله، وهو أمر معتاد في بعض البعثات الدبلوماسية.

وكانت قناة العربية السعودية نقلت أمس تصريحات من عائلة جمال خاشقجي، قال فيها المستشار القانوني معتصم خاشقجي، أحد أقارب الصحفي المختفي: "هناك للأسف من كان يتصل بنا ليعزينا في الأخ جمال رغم عدم وجود إعلان رسمي عن أي شيء، وعدم خروج نتائج التحقيقات ووضوح الصورة، وهذا الأمر مؤسف".

واختفى خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، بصُحبة خطيبته التركية، التي كانت تنتظره خارج المبنى، لتوثيق طلاقه حتى يتسنّى له الزواج منها؛ إذ لا يسمح القانون التركي بتعدّد الزوجات.