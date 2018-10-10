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وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول

06:03 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول

الملك عبدالله الثاني

كتب – محمد عطايا:

تقدم وزراء الحكومة الأردنية باستقالاتهم تمهيدًا للتعديل الحكومي الأول، وذلك بعد عودة الملك عبدالله الثاني من زيارته للملكة المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

وبحسب موقع "جفرا نيوز"، فأنه إذا ماتم التعديل الوزاري بهذا الشكل المرتقب، فأن حكومة الرزاز ستكون حاضرة لدى مجلس الامة في دورته العادية المقبلة، والمقرر افتتاحها الأحد المقبل بخطاب "العرش السامي"، حيث من المؤكد أن تكون تلك الدورة الأولى لعدد من الوزراء الجدد، ولن يحظى في المقابل بحضورها كوزير عامل عدد آخر من الفريق الحالي.

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